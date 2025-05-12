勾結境外集團裸聊敲詐 15人被捕

【本報綜合報道】四川省南充市南部縣警方近日搗毀一個黑灰產工作室，打掉為境外詐騙集團養號引流犯罪團夥，掘出11宗利用網絡實施裸聊敲詐刑事案件，15名涉案人員已被採取刑事強制措施。警方已核實該工作室獲利近20萬元（人民幣‧下同，約21.4萬港元），其中一人充當利益掮客而非法獲利近4萬元（約4.28萬港元）。

扮「美女」直播 色誘男性入局 警方查明，程××去年9月夥同他人網購舊手機、流量卡等犯罪工具，在南部縣成立網絡黑灰產工作室。團夥透過中間商梁×建立直通境外犯罪鏈條，工作室累計招攬11人為境外詐騙集團養號引流。工作室又透過「美女」直播帳號色誘男性關注入局，為詐騙集團引流。梁×主要在工作室及詐騙集團之間充當利益掮客，當有男性被色誘入局後，就伺機以淫穢影片敲詐勒索裸聊男性。

工作室曾以贈送禮品等方式博取長者好感，再以他們手機號及驗證碼私自註冊抖音號。相關帳號往往會被偽裝由美女持有，藉此色誘男性關注。