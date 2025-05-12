廈門奸商 活牛灌水增重量

養殖方牟暴利 運肉廠屠宰流入市場 福建省廈門市集美區有肉牛養殖場人員近日向活牛強行灌水，藉此令肉牛增重再送往屠宰場，從中牟取暴利，福建南安市農業農村局及廈門市農業執法部門介入調查。集美區農業農村局亦表示，已抽樣送檢牛肉，將根據結果處置。

水質渾濁 轉移窩點避檢控 涉事養殖場人員以廈門一處高速大橋下方作為窩點，每天替7至8隻活牛灌水。在短短數分鐘內，每隻牛均被灌水，出現掙扎及流口水等反應。灌入的水來自附近一處露天水泥蓄水池內，水質渾濁。養殖場人員不久後轉移窩點，改到泉州市下轄南安市德發肉牛養殖廠內買牛，並在廠區內直接向活牛灌水。活牛之後會被運往廈門夏商黃金香食品有限公司集美肉聯廠內宰殺，再送到牛肉麵店及食品公司。

廈門夏商黃金香食品有限公司品技部工作人員稱，不知道活牛運抵前情況，只能確保其經過官方檢疫，中間發生甚麼事難以監控。德發肉牛養殖有限公司負責人則坦言廠區日常缺乏監管，接下來會整改。

涉案人員早年疑有前科 內媒懷疑，該批不法分子早年已因相同問題而被刑事拘留。資料顯示，廈門市公安局2020年11月曾通報一宗類似案件，集美警方當時接到舉報，有人在集美某肉聯廠內向待宰活牛注水，經調查，疑犯黃×福從外省收購活牛運至集美某肉聯廠屠宰，授意其公司員工黃×水、汪×、林×永在屠宰前使用水管強行向活牛注水。4人當時因涉嫌生產、銷售偽劣產品罪，被警方依法刑事拘留。本報綜合報道