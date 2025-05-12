遊行促放寬陸配除籍政策

【本報綜合報道】支持台灣人大陸配偶權益的「挺陸配、反迫害」大遊行上周六在台北市舉行，訴求包括放寬可具結替代喪失原籍證明的樣態。台灣陸委會強調目前措施可處理絕大多數狀況。

遊行由更生黨和新黨發起，遊行隊伍下午3時從中正紀念堂出發，兩大訴求包括，放寬可具結替代喪失原籍證明的樣態，包括年滿65歲以上或中低收入戶或最近5年未前往中國大陸者；以及建議修正兩岸條例，讓已取得台灣身份證的陸配，可以具結替代中國大陸除籍證明。遊行發起人兼更生黨主席吳軾子向台北市警察局中正一分局代表遞交陳情書，遊行於下午4時30分結束。

移民署早前要求補交證明 台灣移民署早前要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補交喪失原籍證明，由於部分個案補交困難，陸委會公布可具結替代條件，包括赴陸恐有人身安全疑慮者，學齡前返台定居的在陸出生者且主張未在陸設籍，重大傷病且臥床、配合醫治療程、身體衰弱或行動不便者，2015年1月1日起未曾赴陸者，年滿70歲者，低收入戶等。