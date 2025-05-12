國台辦：有能力挫敗台獨外部勢力

【本報綜合報道】大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」（海研中心）上周六在上海舉辦2025年兩岸關係研討會，以「中國式現代化與兩岸同胞福祉」為主題。國台辦副主任仇開明致詞時表示，大陸有能力挫敗「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉。

仇開明強調在推動中國式現代化的過程中，陸方有底氣應對各種風險挑戰，有條件保障兩岸同胞共同福祉，也有信心完成祖國統一大業和實現中華民族偉大復興。仇開明希望台灣同胞看清台灣前途和自身利益所在，把握歷史大勢，秉持民族大義，與大陸同胞攜手推進。

斥賴清德挑釁 破壞和平穩定 兩岸專家學者在會上發言，認為大陸經濟基礎穩、韌性強、潛能大、優勢多，具備長期向好的基本趨勢，完全有能力、有底氣應對各種風險挑戰，實現中華民族偉大復興。惟台灣地區領導人賴清德上任後，不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞利益福祉。兩岸同胞要堅決反對「台獨」分裂，大力推動兩岸交流合作，不斷增進同胞利益福祉。