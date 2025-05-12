在台誕死胎後失聯 港女被判緩刑

【本報綜合報道】一名在台灣求學的26歲香港姓黃女子2022年在中國醫藥大學附設醫院產下一具死胎，原本與禮儀公司約定處理後事，卻因經濟困難等原因，未履約領回遺體，導致死胎被遺留在醫院往生室冰櫃內長達近3年，積欠費用高達44萬元（新台幣‧下同，約11.4萬港元）。台中地方法院近日判處黃女有期徒刑4年，得以易科罰金，每天1,000元（約260港元）折算，緩刑兩年。

遺體滯留近3年 積欠11萬 黃女於2022年11月5日晚間11時57分產下死胎，翌日凌晨0時45分與醫院特約禮儀公司將嬰屍暫存於醫院往生安息室，雙方約定12月10日前結清寄放費用，但黃女未依約出現，也未繳交759元（約197港元）醫療費，隨後失聯。因無法取得死胎證明，禮儀公司無法代為處理，導致嬰屍繼續在往生室冰存。檢方援引醫院急診病歷、會診單、護理紀錄與死胎照片佐證，指出黃女懷孕周數為21周，死胎外觀具備完整人類形態，應依社會常理視為「屍體」，遂依遺棄屍體罪名起訴黃女。

黃女辯稱自己無意遺棄遺體，只因經濟困窘才未與醫院聯繫，又指禮儀公司讓她簽很多文件，自己亦不清楚文件內容。辯護律師主張，胎兒未滿24周，應視為醫療廢棄物。法院認為黃女誕下死胎後未積極處理殮葬事宜，反讓遺體冰存多年，實有不當之處，考量她產後身心狀況極差，又身處異鄉、無力處理後事，一時失慮犯下本案，事後也表達強烈悔意，並與禮儀公司達成和解，遂酌減其刑。