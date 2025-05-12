馬鞍山前副市長 受賄逾3600萬 囚11年
【本報綜合報道】安徽省馬鞍山市委前常委、市政府前黨組副書記、副市長黃化鋒涉嫌受賄超過3,378萬元（人民幣‧下同，約3,614.5萬港元）一案，周日在六安市中級人民法院一審宣判，被告受賄罪成，判囚11年，罰款280萬元（約299.6萬港元）。
另罰款299.6萬
法院審理查明，黃化鋒2002年至2024年利用擔任安徽六國化工股份有限公司、銅陵化學工業集團有限公司黨委書記、董事長，銅陵市副市長，馬鞍山市委常委、副市長等職務便利，或利用其職權或地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上行為，為他人在股權投資、職務晉升、項目承攬、合約簽訂等方面牟取利益，單獨或夥同他人非法收受財物。
法院審理認為，黃化鋒以權謀私，為請託人牟取不正當利益，其行為已構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。鑑於被告坦白、立功、認罪認罰、逾507萬元（約542.5萬港元）受賄未遂、退繳全部違法所得，法院依法酌情量刑。
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