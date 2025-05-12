馬鞍山前副市長 受賄逾3600萬 囚11年

另罰款299.6萬

法院審理查明，黃化鋒2002年至2024年利用擔任安徽六國化工股份有限公司、銅陵化學工業集團有限公司黨委書記、董事長，銅陵市副市長，馬鞍山市委常委、副市長等職務便利，或利用其職權或地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上行為，為他人在股權投資、職務晉升、項目承攬、合約簽訂等方面牟取利益，單獨或夥同他人非法收受財物。