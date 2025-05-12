博國際期刊發文機會 學者助境外組織竊密

發現數據難取得 竟派學生藉實習搜集 國家安全部昨發文提及，部分境外機構及個人近年為了攫取利益，針對中國經濟、民生、科技等重要領域實施情報竊取活動，嚴重危害國安。文中披露一宗間諜案，內地某高校學者李×主動聯絡境外非政府組織，更以內部資料為籌碼，意圖換取在國外知名期刊發文機會、提升自身學術知名度。國安部發現後採取措施消除隱患，保障國家秘密安全。

文章指，某高校青年學者李×通過校際交流活動，結識境外非政府組織學者K×，私下得悉對方與部分國際知名期刊機構聯繫緊密，有特殊刊文渠道，於是萌生與其合作撰寫論文念頭，希望能借機在國際知名期刊刊文，不僅有助完成科研任務，還能在同事面前風光一下。

自我暴露掌握資源冀合作 透過電郵，李×向K×詳細介紹自身情況，重點強調自己在某校企合作項目中接觸及掌握數據資源，並表達合作刊文意願。當K×表示可探討合作，不過希望李×重點搜集提供該校企合作公司掌握部分數據，李×不假思索地答應。

在搜集數據時，李×發現K×所需數據屬於涉密敏感數據，涉及中國某重要領域情況，且該公司數據管理嚴格，有明文規定禁止此類數據外流，於是把相關情況告訴對方。為了自身學術成果，他託關係把學生張×派遣到該公司實習，並私下要求張×按照K×要求，違規搜集、分析該公司所掌握敏感數據。

當局已及時消除風險隱患 經掌握相關證據後，國家安全機關第一時間會同高校、企業阻止李×、張×企圖向境外傳輸涉密數據行為，及時消除洩密風險隱患。根據《數據安全法》規定，關係國家安全、國民經濟命脈、重要民生、重大公共利益等數據屬於國家核心數據，實行更加嚴格管理制度。任何組織、個人收集數據，應當採取合法、正當方式，不得竊取或以其他非法方式獲取數據。本報綜合報道