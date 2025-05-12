中美經貿高層續會面 特朗普揚言有大進展

前一天會談達10小時 北京再斥美保護主義 中美一連兩日經貿高層會談昨天在瑞士日內瓦繼續，由國務院副總理何立峰以中美經貿中方牽頭人身份與美方牽頭人、財長貝森特舉行會談。縱使未知雙方首天談判有否取得進展，美國總統特朗普前天在自家社交平台揚言，「取得巨大進展」。

與首日會談類似，中美代表於當地昨晨10時（香港時間昨午4時）左右到達瑞士駐聯合國大使官邸展開會談。美媒引述消息報道，何立峰與貝森特及美國貿易代表格里爾等人首天會面時間長達10小時，直至前晚8時（香港時間昨天凌晨2時）才離開。

特朗普：冀見華向美企開放 當首日會談結束後，特朗普之後在Truth Social發文。他形容中美展開一次非常良好會晤，雙方以友好及建設性方式協商全面重設美中貿易關係，達成很多共識，並指「我們希望看到中國向美企開放」，不過沒有進一步說明詳情。

在北京，中國外交部昨舉行中外媒體吹風會。在回答美國濫施關稅相關問題時，外交部部長助理苗得雨表示，美國把關稅作為實施極限施壓、謀取私利武器，是典型單邊主義、保護主義及經濟霸凌行徑，是以犧牲世界各國正當利益，服務美方霸權私利。

苗得雨重申，中方始終堅決反對美方濫施所謂「對等關稅」，採取有力法律措施開展堅決鬥爭。中方將堅決維護自身發展利益，捍衞國際公平正義，維護國際經貿秩序，中方願同拉美國家加強溝通及協調，共同努力維護多邊主義，維護多邊貿易體制。

學者指向市場釋放穩定信號 縱使中美雙方一連兩天會談，分析普遍認為中美短期內難以達成實質協議，是次磋商可能是一輪「互探底線」交流，若進展順利，方有望為下一階段制訂議程。其中，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級訪問學者、前美方貿易談判代表奧爾森（Stephen Olson）指出，中美雙方都不希望被當成退讓一方，不過兩國均面臨向市場、企業及國內民眾釋放穩定信號壓力，在日內瓦舉行會談至少能達到上述目的。是次談判若有成果，可能是在既有框架基礎上擴大納入更具爭議性領域，包括芬太尼及中俄戰略關係等。本報綜合報道