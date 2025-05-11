美越裔13歲科技神童 逾百大學招攬助追夢

內媒上周四報道，美籍越南裔男童阮晟怡（Sunny Nguyen）以年僅13歲之齡，獲得超過100間大學的錄取通知書，當中包括加州大學柏克萊分校、加州大學聖迭戈分校等頂尖學府在內，不但各校提供的累計獎學金高達300萬美元（約2,340萬港元），更有望創下世界紀錄，成為全球被最多大學錄取的最年輕紀錄保持者。

家中長子 對數學情有獨鍾 據了解，阮晟怡居於美國加州聖何塞，是家中長子，自幼在家接受教育。他對數學情有獨鍾，又對鑽研科技領域充滿熱情，還自學了網頁開發、軟件工程和人工智能（AI）等知識。與同齡人一樣，他亦愛玩電子遊戲，甚至經營個人YouTube頻道，拍片分享編程與學習心得，目前已吸引近6萬名粉絲追蹤。

早前，眼見在家接受教育已無法滿足兒子的學術追求，阮晟怡父親遂協助他報考大學，結果來自全美各地大學錄取通知書和獎學金通知如雪片般飛來，且所有錄取院校均提供了獎學金，部分學校直接開出10萬美元（約78萬港元）獎學金。

阮晟怡日前接受美媒採訪時，感激父母堅定支持他的學業，同時也感謝所有大學對其認可與支持，讓他可在無經濟顧慮之下追逐夢想。

他表示，無論最終選擇入讀哪間大學，都將主修電腦科學，尤其對AI感興趣，期望用他所學為世界作出貢獻研發有助延長人類壽命的技術。本報綜合報道