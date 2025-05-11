曼谷塌樓21死傷 承建商發放慰問金

【本報綜合報道】緬甸於3月28日發生黎克特制7.9級強震，導致泰國曼谷的在建審計署大樓倒塌，多人死傷和失蹤。大樓由中鐵十局集團（泰國）和意泰發展公司聯合體合資承建，雙方上周五宣布向事故首批21名遇難者家屬及傷者發放慰問金。遺屬每戶可獲得100萬泰銖（約23.7萬港元），傷者每人獲得20萬泰銖（約4.7萬港元）。

遺屬每戶獲近24萬元 雙方在泰國律師協會開記者會，泰國司法部長塔威主持慰問金發放儀式。律師協會秘書長表示，此舉目的是提供人道援助，完全不涉及法律訴訟或責任劃分問題，為確保慰問金發放工作，律師協會特別成立兩個工作小組，分別負責為受害者提供法律援助，以及審核資料和組織發放慰問金。

中鐵十局集團有限公司代表素帕密指，事故尚未得出最終調查結論，法律責任方也未明確，會繼續協助受害者家屬處理善後事宜，包括安排喪葬、支付醫療費用和持續發放慰問金。事故目前確認罹難者12人、傷者9人，剩餘約60人的身份和資料仍在核實，預計本月底前完成。