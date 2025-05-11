韓執政黨立場反覆 金文洙選總統資格失而復得

在野黨李在明 同日登記成候選人 距離南韓總統選舉不足一個月，執政國民力量黨上周六凌晨臨陣換將，決定取消前僱傭勞動部長金文洙的黨內總統候選人資格，並為無黨派總統候選人、前總理韓德洙辦理入黨及總統候選人登記程序，同日晚上撤回針對金文洙的決定。同日，最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明正式向中央選舉管理委員會，登記成為該黨的候選人。

金文洙上周經黨內初選，獲得國民力量黨總統候選人提名，但黨內高層對人選仍有分歧。隨着韓德洙宣布以無黨籍人士身份參選總統，國民力量黨高層要求金、韓兩人合併競選，增加勝選機會。金文洙多次公開批評黨內未有全力支持他參選，在上周五的黨內會議更離場抗議。金文洙和他的部分支持者其後入稟法院，要求法庭保留他的候選人身份，並阻止國民力量黨提名新的總統候選人，但被駁回。

金文洙和韓德洙方面上周五晚磋商聯合推舉總統大選單一候選人，但再次無果而終，國民力量黨深夜先後舉行議員總會、緊急對策委員會及選舉對策委員會會議，決定取消金文洙的候選人資格。國民力量昨日進行表決，以便在今日大選登記期結束前完成所有程序。

李在明42%支持率居首 韓德洙被視為保守派陣營最具競爭力的總統人選之一。一項最新民調顯示，李在明以42%支持率居首，韓德洙支持率為13%，排名第二；金文洙支持率僅為6%。由於金文洙在各項民調中均大幅落後於李在明，該黨內部要求韓德洙參選呼聲高漲。韓德洙早前承諾，如果成功當選總統，他將在開啟任期首日成立總統直屬的修憲支援機構，全力推進修憲成功。他將在任期第一年制訂修憲案，第二年完成修憲，並將在第3年依據新的憲法舉行國會選舉和總統選舉後立即辭去總統職務。本報綜合報道