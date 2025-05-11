金正恩訪俄使館 稱憂韓仿烏越境攻擊

【本報綜合報道】北韓官媒朝中社上周五報道，該國領袖金正恩當天到訪俄羅斯駐北韓大使館，為俄羅斯衞國戰爭勝利80周年致賀詞。他指如果忽視烏克蘭越境進入俄羅斯的情況，拒絕援助，烏軍將會變本加厲，南韓亦可能倣效，因此必須負責任地履行職責，糾正這些錯誤和危險的現象。

為俄衞國戰爭勝利日致賀詞 金正恩帶同女兒金主愛到訪俄羅斯大使館，表達祝賀和送上花籃。他致詞時提到北韓派兵協助俄羅斯對烏克蘭作戰，行動是有理據，行使北韓主權，符合《俄朝全面戰略夥伴關係條約》，以解放被烏軍入侵的俄羅斯庫爾斯克州。

同日，北韓軍方代表團在莫斯科紅場出席紀念衞國戰爭勝利閱兵式，獲俄羅斯總統普京接見。北韓代表團由人民軍總參謀部副總參謀長金永福、偵察總局局長李昌浩、作戰局處長辛金哲等5人組成，在檢閱環節中，普京與金永福握手後親切擁抱，並與代表團其他成員一一握手致意。南韓傳媒推測，金永福、李昌浩和辛金哲是首批援俄的北韓軍官之一，代表團其餘兩人也可能是援俄朝軍指揮部軍官。