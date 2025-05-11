烏：準備好偕盟友 海陸空停火30天

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基上周五表示，烏克蘭首都基輔上周六舉行「志願者聯盟」領導人會議。烏克蘭外長瑟比加上周六表示，烏克蘭與所有盟友準備好從周一開始在陸地、空中及海上實現至少30天完全無條件停火。

美歐或對俄實施新制裁 瑟比加稱，如俄羅斯同意並能夠有效監督停火，持久停火及建立信任措施可為和平談判鋪平道路。有報道早前提及，美國及歐洲盟友正敲定一份俄烏停火30日提案，如提案遭拒絕，他們將會對俄羅斯實施新制裁。

「志願者聯盟」由法國及英國在今年初牽頭成立，目的是支援烏克蘭。澤連斯基在視像演說中表示需要這個聯盟，聯盟要足夠強大，能夠按照共同願景，提供安全保障。法國總統馬克龍表示，將會參與會議。

白宮發言人萊維特表示，美國總統特朗普與澤連斯基上周四的通話非常好，而且富有成效，特朗普期望俄烏下周同意停火30日的提案。馬克龍表示上周四與特朗普通過多次電話，讚揚對方致力希望俄烏能無條件停火30日。