烏拘匈牙利兩間諜 指涉軍事機密盜竊

兩國關係惡化 互驅逐外交人員 烏克蘭國家安全局上周五表示，首次在境內發現匈牙利軍事情報機構的間諜，西部外喀爾巴阡州兩名男女落網。他們涉嫌刺探軍事情報，尋找地面及防空弱點。匈牙利烏克蘭隨後宣布，互相驅逐對方兩名外交人員。

烏克蘭國家安全局聲明指，疑犯均是烏克蘭退伍軍人，他們聽命於匈牙利軍事情報機構。40歲男疑犯2021年吸納為間諜，去年9月起研究外喀爾巴阡軍民對匈軍進駐的看法、可在黑市購買的軍事裝備和武器種類、駐軍運輸和作戰車輛數量，以及執法機構人員配備和實力。他親自偵察駐軍地點及S300防空導彈位置座標，事後赴匈牙利報告及獲得現金報酬。

面臨終身監禁 及至今年3月，男疑犯獲得一部安裝秘密通訊軟件的手機，傳遞烏軍在俄烏戰爭中的損失及前線最新情報，並在烏軍內部招攬線人。而女疑犯今年才退役，她涉嫌搜集外喀爾巴阡州的戰機和直升機部署情況，還有以往服役部隊的防禦系統資訊。若兩人叛國罪名成立，可能面臨終身監禁。

匈牙利外長西雅爾多表示，烏克蘭經常出現毫無事實根據的反匈牙利宣傳，烏方的說法要視為宣傳手段謹慎處理，並指烏方是報復匈牙利拒絕在烏克蘭危機升級中向基輔提供援助。他又宣布驅逐兩名從事間諜活動的烏克蘭大使館外交官，並已知會烏克蘭大使費吉爾。匈牙利雖是歐盟及北約成員國，但質疑軍援烏克蘭。

作為回應，烏克蘭驅逐了兩名匈牙利外交人員。烏克蘭外長瑟比加說：「兩名匈牙利外交官必須在48小時內離開烏克蘭。我們剛剛召見了匈牙利駐烏克蘭大使並遞交相關照會，這是基於對等原則和我國利益，對匈牙利的行動作出回應。」烏克蘭境內有近15萬匈牙利人，聚居在外喀爾巴阡州，他們的語言權利成為烏匈爭端。本報綜合報道