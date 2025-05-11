美擬與格陵蘭簽協定 納勢力範圍

未與丹麥領導人討論

特朗普政府將向格陵蘭島領導人提議簽訂Cofa，但這不是目前討論的唯一格陵蘭計劃，而且簽署Cofa將面臨許多實際障礙。一位美國官員指，美國正在幫助格陵蘭實現經濟多元化，並從丹麥獲得更大的經濟獨立，開發金融公司和進出口銀行可以發揮作用。他續稱，Cofa可能是解決美國在格陵蘭安全方面部分擔憂的一種巧妙方式。一位歐洲高官表示，美方未就簽署Cofa一事接觸丹麥領導人，雙方亦無就格陵蘭島的未來地位進行任何實質討論。