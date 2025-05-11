地圖將墨西哥灣更名美國灣 墨政府向Google興訟

【本報綜合報道】墨西哥總統辛鮑姆上周五宣布，墨西哥政府已對美國科技巨企Google提起法律訴訟，指控Google在美國用戶的地圖服務中把「墨西哥灣」更名為「美國灣」。

指原名具國際法律效力 辛鮑姆指，墨西哥政府已就Google更名行為提出正式起訴，並指美國政府無權為整片海域命名。根據國際規則，墨西哥灣是一個多國共享的水域，其名稱具有國際法律效力。

墨西哥灣是美國以南、墨西哥以東的一片水域，該名稱自16世紀開始使用。1846年至1848年美墨戰爭前，如今美國的德州、加州和新墨西哥州等州份當時屬於墨西哥。戰爭後，墨西哥喪失大片領土。美國總統特朗普今年1月簽署行政命令把「墨西哥灣」更名為「美國灣」。美國眾議院周四（8日）通過法案，要求聯邦機構把所有地圖和文件中的「墨西哥灣」更名為「美國灣」。

墨西哥總統 辛鮑姆