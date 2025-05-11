印度巴基斯坦停火 特朗普邀功：斡旋成果

導彈互轟空軍基地 喀什米爾捱炸5死 印度與巴基斯坦連日爆發武裝衝突後，美國總統特朗普昨日宣布在美國斡旋下，印巴已同意立即全面停火。巴基斯坦外長達爾隨後確認，巴基斯坦與印度停火；印度外交秘書長唐勇勝亦證實，印度與巴基斯坦達成停火協議，停火於印度時間昨日下午5時（香港時間昨晚7時30分）開始。

特朗普昨日在旗下社交平台發文稱：「在美國斡旋下，經過一夜漫長的談判，我很高興地宣布，印度和巴基斯坦已同意立即全面停火。祝賀兩國運用常識和智慧。感謝你們對此事的關注！」美國國務卿魯比奧亦表示，印巴已同意立即停火，並在中立地點就一系列廣泛問題開啟談判。他透露在過去48小時，他和美國副總統萬斯與印巴高級官員接觸，包括印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫，讚揚印巴領導人在選擇和平道路時所展現出的智慧、審慎和政治家風範。

巴基斯坦重開全部領空 達爾之後確認巴基斯坦與印度停火，並補充稱：「巴基斯坦一直致力於維護該地區的和平與安全，但不會損害其主權和領土完整！」另外，巴基斯坦宣布重新開放全部領空。針對特朗普指美國促成印巴停火的說法，印度政府消息人士表示，印度和巴基斯坦停火由兩國直接協商。

雙方昨日凌晨仍處於衝突狀態。巴基斯坦軍方發言人表示，印度向巴基斯坦的3個空軍基地發射空對地導彈，其中包括位於巴基斯坦首都伊斯蘭堡附近的拉瓦爾品第的努爾‧汗空軍基地。伊斯蘭堡及拉瓦爾品第均傳出巨大爆炸聲，巴軍發言人喬杜里指控印度已經使用導彈對巴基斯坦進行赤裸裸的侵略，努爾‧汗基地、穆里德基地和紹爾科特基地均已成為目標。

印度高官喪生 2隨從重傷 巴基斯坦其後宣布啟動軍事行動，代號「銅牆鐵壁」，以回應印度持續不斷的挑釁。行動針對印度境內多個目標，包括印控喀什米爾。巴軍發射彈道導彈襲擊印度的空軍基地，雙方在多個重要軍事地點交火，印度旁遮普邦的布拉莫斯中程超音速巡航導彈儲存庫亦被擊中。巴基斯坦戰機進入印度領空，空襲吉吉拉特邦、安巴拉及賈朗達爾等多地的空軍基地，並派無人機飛越德里上空。在印控喀什米爾，印度方面指巴基斯坦昨日凌晨發動炮擊，造成至少5人死亡，包括一名印度政府高級官員，而他的兩名隨行人員受重傷。

較早時，達爾向巴國傳媒表示，已告知魯比奧印度掌握緩和局勢的主動權。他說，如果印度停止升級行動，巴基斯坦也會這麼做，「只要有一絲理智，印度就會停手。如果他們停手，我們也會停手。」此外，達爾表示，巴方選擇發動軍事行動回擊印度是「別無選擇」。印度空軍上校辛格（Vyomika Singh）指出，印度已對巴基斯坦的行動作出了有效還擊，印度致力於不使衝突升級，前提是巴方也採取同樣行動。當時有報道指，雙方在今輪衝突後首次通電話，尋求緩和局勢。本報綜合報道

印控喀什米爾有民居被擊中受損。（Getty Images圖片） 印度總理 莫迪 疑似巴基斯坦無人攻擊機劃破長空。 美國總統 特朗普 印度查謨一處被轟炸後冒煙。 巴基斯坦總理 夏巴茲‧謝里夫