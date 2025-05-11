百度導航廣告遮交通標誌 司機投訴妨行車安全

【本報綜合報道】內地多名民眾近日投訴百度地圖在導航途中植入飲品廣告，遮蓋畫面上交通標誌，影響行車安全，內部員工更透露相關目標是由百度執行長李彥宏指定。百度地圖上周五就對用戶帶來不便致歉，但未正面回應植入廣告問題。

車主提供畫面顯示，百度地圖導航介面的虛擬高速公路行車道上，出現「累了困了 喝東鵬特飲」9個字。其他車主行駛至另一個路口時亦出現同樣廣告，文字甚至遮蓋導航車道上的變道標誌。由於導航介面當時切換為夜間模式，光線較暗，令標誌更難識別。車主試圖自行關閉廣告，卻未能找到相應功能。

百度內部員工透露，李彥宏於今年計劃的目標和關鍵結果（OKR）明確指出「地圖毛利做正」。百度地圖廣告一級代理商透露，東鵬特飲廣告由客戶單獨訂製，預計廣告植入合作費用在1,000萬元人民幣（約1,074萬港元）以上。東鵬飲料公司工作人員表示暫時不清楚相關情況，正向相關部門核實。

倘引發事故 平台或須負責 互聯網廣告管理辦法列明，以彈出等形式發布互聯網廣告，廣告主、廣告發布者應當顯著標明關閉功能。律師確認，若導航廣告遮擋路線、自動播放或強制停留，可能違反上述法例。如果廣告干擾司機注意力，更可能違反道路交通安全法。若因此引發事故，平台或須承擔部分過錯責任。

百度執行長 李彥宏