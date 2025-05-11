幸福航空傳已全面停航 逾千員工待崗

封存社保礙再就業 家用靠送外賣補貼 總部設在陝西省西安市的幸福航空，繼早前傳出欠薪、五一假期停航後，其官網顯示多條航線已無機票可以預訂。內媒上周五引述消息報道，該航空公司目前全面停航，1,000多名在職員工待崗。

目前輪流上班 其餘居家辦公 幸福航空工作人員透露，公司目前從每個部門抽調人員輪流上班，其餘居家辦公，估計後續可能裁員，至於無具體通知。被問及復航與否，他稱之前有消息指初步預計10月復航，不過航空公司一旦停運3個月就會失去營運資格，目前無確切消息。

該名工作人員補充，公司內部曾聲稱要引入戰略資金，藉此爭取支付薪金，不過眾人對此持懷疑態度。除了欠薪，員工社保及公積金均處於封存狀態，即使想離職再就業也受影響，很多員工已開始送外賣或駕駛網約車等來貼補家用。

2高層偷發個人工資被免職 當談及欠薪問題的時候，該名工作人員披露公司人力資源部兩名高層早前涉嫌通過違規操作，提前發放至2月份的個人工資，在內部引起強烈不滿。根據內部處罰通報，兩人均被免職，並且調離原崗位，其中扣除薪酬激勵中心經理績效3,000元人民幣（約3,210港元）。

民航專家林智傑稱，國內民航市場整體運力供過於求，留給幸福航空的市場機會並不多。他指出，雖然不少地方政府都有一個「航司夢」，但受限於地方財政緊張等問題，令能接手幸福航空的潛在購買方相對比較局限。對於幸福航空接下來的走向，林智傑認為解決難度非常大。本報綜合報道