網絡主播拍攝戰機升降受罰

【本報綜合報道】國家安全部昨日發布文章，指有網絡主播在軍事機場附近直播戰機升降，因此受處罰。某醫療器材公司銷售員也輕信高回報，落入反華組織的陷阱，最終因資助反華組織受罰。也有在校學生偏聽境外反華網站內容，並為博人眼球傳播有關訊息，國家安全機關聯合學校對其進行批評教育。

有人貪回報 墮反華組織陷阱 文章指，網絡主播趙×住在某軍事機場附近，經常偷偷將直播鏡頭對準軍事機場直播戰機升降。境外間諜情報機關發現趙×後，偽裝成某科研機構工作人員聯繫對方，聲稱可提供高倍探望設備和資金經費，幫助其提升直播質量。在趙×直播新型戰機試飛之際，經民眾舉報，當局制止趙×的行為，防止重要軍事機密洩露。

某醫療器材公司銷售員王×在網上看到境外某反華組織廣告，宣稱購買其發布的虛擬貨幣可獲得高額投資回報。王×購買價值一萬美元（約7.8萬港元）的虛擬貨幣，詎料相關行為已構成資助反華組織的違法事實，被國家安全機關處罰。國安部提醒，一些看似「微不足道」的舉動，也可能成為危害國家安全的「突破口」，民眾日常需保持警覺，防患於未然。