中俄高官會晤 商討應對美關稅
【本報綜合報道】中國商務部部長王文濤上周四在莫斯科會見俄羅斯經濟發展部部長列舍特尼科夫，圍繞落實中俄升級版投保協定、加強經貿投資合作、應對美國加徵所謂對等關稅等問題進行深入交流。
王文濤表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續深化，經貿合作保持良好發展勢頭，雙方應充分發揮升級版《中俄促進和相互保護投資協定》作用，為兩國企業提供更加透明、公正的投資營商環境，持續推動中俄經貿合作高質量發展。
王文濤強調，中方堅決反對美方濫施所謂對等關稅，已採取堅決反制措施。經過充分全面評估，近期中方決定同意與美方舉行經貿高層會談；中方的立場一以貫之，中方維護自身發展利益的決心不會改變，捍衞國際公平正義、維護國際經貿秩序的立場和目標不會改變。
列舍特尼科夫表示，中俄互利合作不針對第三方且符合兩國根本利益，近年來雙方貿易保持堅韌，各領域合作項目順利推進，未來雙方應抓住合作機遇，進一步深化產業合作，擴大雙向投資，培育新的增長點。
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