中俄高官會晤 商討應對美關稅

王文濤強調，中方堅決反對美方濫施所謂對等關稅，已採取堅決反制措施。經過充分全面評估，近期中方決定同意與美方舉行經貿高層會談；中方的立場一以貫之，中方維護自身發展利益的決心不會改變，捍衞國際公平正義、維護國際經貿秩序的立場和目標不會改變。