巴西總統訪華5日 大豆禁令獲撤銷

將簽署投資工業能源金融科技備忘錄 中國外交部昨日宣布，巴西總統盧拉應中方邀請，於昨日至周三對中國進行國事訪問。較早前，巴西政府證實中方已解除對當地5間大豆商實施的進口禁令。另外，中國與阿根廷出口商近日簽訂合同意向書採購大豆、粟米和植物油。

巴西外交部早前指，盧拉訪華期間將出席第4屆中國-拉丁美洲與加勒比海國家聯盟論壇，而他此行標誌巴西外交重視貿易平衡和捍衞多邊主義，巴西和中國的關係重要，在中美貿易緊張升溫之際，現在正是探索新合作途徑的良機。盧拉還會簽署涉及投資、工業、能源、金融和科技等多個領域的備忘錄。

在盧拉訪華前夕，巴西農業部上周四公布中國已解除此前因植物檢疫問題對5間巴西大豆出口企業的限制。巴西指，決定是基於巴西與中國衞生部門之間的技術共識。英媒則引述中國海關數據報道，中國已經恢復從上述巴西企業進口大豆。知情人士指，相關進出口業務從4月25日恢復。

今年1月中旬，中國海關總署通知巴西政府，暫停從巴西5間出口企業採購大豆，理由是檢測到害蟲和農藥殘留。巴西當時稱將調查事件，強調其他企業繼續正常向中國出口，整體未受實質性的影響。中國是全球最大的大豆採購國，購買全球60%以上的大豆，其中超過70%從巴西進口。

美國是中國第二大進口大豆的來源國，2024年的進口佔比約21%。但在特朗普政府上台前，中國自1月16日起便已停止預約採購美國產的大豆和玉米，為保證穩定供應，中國增加了從巴西等國的採購。

中阿簽同意書購農作物 中美經貿高層會談昨日在瑞士日內瓦舉行前夕，中方與阿根廷出口商簽訂合同意向書採購大豆、粟米和植物油。內媒分析指，在中美會談前的節骨眼上，中國正在從多種渠道尋找美國產品的替代。本報綜合報道