消失30年 明蜀端王陵再現

【本報綜合報道】內媒周三報道，中國四川省文物普查辦宣布，在第4次全國文物普查中，在成都市錦江區潘家溝社區發現明朝第11代蜀王，端王朱宣圻的陵寢。該陵墓曾於1990年代出土，後因片區路網調整、溝壑回填導致地形從淺丘陵變成大坡地，在「消失」超過30年後，如今重見天日，成為四川已發掘明蜀王陵中首次發現陵前建築的重要遺址。

端王陵為夫妻合葬墓，封土直徑約60米、高5米，由蜀王及其兩位妃子的3座磚石墓葬組成。蜀王墓全長12米，分前、中、後3室，石門飾石乳丁及龍紋浮雕，妃子墓則雕刻鳳紋及藻井圖案。墓主身份以「忠賢懋著」石刻及「王妃史氏」墓碑確認，專家推測，陵墓規模較小可能與明朝後期經濟衰退有關。

首現陵前建築 補研究空白 今次發掘最關鍵的發現是陵前建築，為面闊5間的單體結構，布局與明蜀王府相似，填補了明蜀王陵的研究空白。明蜀王陵群主要分布於成都龍泉驛、鳳凰山及黃龍溪3片區，端王陵的發現為明代葬制提供新資料。