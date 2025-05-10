湖南青旅不收分文 2年惠3000異鄉人

上海露宿獲贈包之恩 男子發迹傳善營運 內媒昨日報道，中國湖南省長沙市一名男子創辦一間免費青年旅館，過去兩年多以來已幫助近3,000名求職大學生、窮遊旅客、異地就醫者等族群。他坦言，希望能為人在異鄉的有需要人士提供幫助，給予他們勇氣。

36歲的何東憶述，2011年他在上海遊學期間，曾因經濟拮据露宿街頭，一名陌生女童贈予他一個包子，令他深受觸動。創業成功後，他於2023年租下一個複式單位，開設免費青年旅館，每月自費承擔6,000元人民幣（約6,460港元）的營運成本。

共5房間供15床位 該間旅館面積約300平方米，室內布置溫馨且實用，樓上和樓下共有5個房間，提供15張床位，分成男女間，加上閣樓、露台和客廳，夏天還能搭帳篷。旅館亦配備廚房和「深夜食堂」，每晚準時為住客送上荷包蛋麵。何東唯一的要求是住客「將善意傳遞下去」，許多受助者事後主動回饋，更有人專程從外地飛回去做義工，也有網約車司機請困難住客吃飯。

冀設創業孵化服務 除提供住宿外，何東也透過直播聯動雨花區人社局和團區委會發布招募訊息，協助青年就業。何東計劃未來打造「青年綜合體」，為年輕人提供創業孵化服務。他形容長沙市充滿機遇，而這裏的燈也會永遠為一眾需要幫助人士點亮。本報綜合報道