美籲列兩黑幫作恐怖組織 巴西指未涉宗教種族拒絕

薩魯博表示，美國國務院制裁戰略負責人甘布爾（David Gamble）等7名美方官員及8名巴西官員周二在巴西利亞舉行會議，美方希望把巴西黑幫「首都第一指揮部」（PCC）及「紅色指揮部」（CV）列為恐怖組織，巴方並未答應，理由是巴西法律只將因宗教或種族原因與政府發生暴力衝突組織視為恐怖分子，黑幫僅可被視為滲透社會犯罪組織。