美籲列兩黑幫作恐怖組織 巴西指未涉宗教種族拒絕
【本報綜合報道】巴西國家公共安全部長薩魯博（Mario Sarrubo）周三透露，美國國務院希望將兩個巴西大型黑幫列為恐怖組織，遭巴方拒絕。
薩魯博表示，美國國務院制裁戰略負責人甘布爾（David Gamble）等7名美方官員及8名巴西官員周二在巴西利亞舉行會議，美方希望把巴西黑幫「首都第一指揮部」（PCC）及「紅色指揮部」（CV）列為恐怖組織，巴方並未答應，理由是巴西法律只將因宗教或種族原因與政府發生暴力衝突組織視為恐怖分子，黑幫僅可被視為滲透社會犯罪組織。
FBI指在美12州有分支
知情人士透露，美方目前對PCC及CV感到極為擔憂。聯邦調查局（FBI）調查顯示，PCC及CV在美國12個州份設有分支機構，包括新澤西州、紐約州及佛羅里達州等。
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