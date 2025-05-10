良十四世當選新教宗

史上首人來自美國 現年69歲屬溫和派 梵蒂岡西斯廷教堂煙囪周四冒出白煙，代表133名樞機已選出天主教新教宗。美國樞機普雷沃斯特當選，選擇以「良十四世」為名號。現場響起鐘聲，大批在場信眾不斷歡呼。良十四世屬溫和派，曾批評美國總統特朗普的移民政策，早年則涉及包庇涉嫌性侵未成年人的神職人員而引起爭議。

曾批評特朗普移民政策 現年69歲的普雷沃斯特，成為史上首位來自美國的教宗，領導全球逾14億天主教徒。美國總統特朗普祝賀普雷沃斯特當選新任教宗，他期待與對方會面，認為會是非常有意義時刻。中國外交部祝賀普雷沃斯特，希望梵蒂岡在他的領導下，繼續本着建設精神同中方對話，就共同關心的國際議題深入溝通，共同推動中梵關係不斷改善，對世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。中國天主教愛國會及中國天主教主教團向普雷沃斯特致賀電，祝賀他當選新教宗。

良十四世1955年9月14日生於美國伊利諾伊州芝加哥市布朗斯維爾，父親有意大利和法國血統。他1977年獲數學理學學士學位，1987年獲得教會法學博士學位，翌年前往秘魯特魯希略奧古斯丁神學院出任院長，期間教授教會法長達10年，1999年返回美國就任芝加哥教區聖奧古斯丁修道會會長。

早年疑包庇涉性侵人員 普雷沃斯特於2001年當選聖奧古斯丁修道會總會長，期間普羅維登斯天主教高中校長麥格拉斯涉嫌性侵未成年學生，而普雷沃斯特當時未予解職，被質疑包庇。麥格拉斯於2017年因兒童色情調查而解職，聖奧古斯丁修道會之後向受害人支付200萬美元（約1,560萬港元）和解金。

已故教宗方濟各於2014年任命普雷沃斯特為秘魯奇克拉約教區宗座署理，其後再任命他為執事級樞機。普雷沃斯特在秘魯再被指控未能調查和懲罰涉嫌性侵未成年人的神父。普雷沃斯特2023年1月獲方濟各擢升為主教部部長，今年2月獲任主教級樞機。本報綜合報道