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石破茂否認有政治資金未報
日本《週刊文春》近日指，首相石破茂疑未將政治集資宴會券相關款項記入政治資金收支報告。石破茂周四否認報道，一眾在野黨的國會對策委員長，一致同意要求石破在眾院政治倫理審查會作出說明。（綜合報道）
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