兩岸國際

石破茂否認有政治資金未報

日本《週刊文春》近日指，首相石破茂疑未將政治集資宴會券相關款項記入政治資金收支報告。石破茂周四否認報道，一眾在野黨的國會對策委員長，一致同意要求石破在眾院政治倫理審查會作出說明。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者