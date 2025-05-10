兩岸國際

星洲向德增購2長勝級潛艇

新加坡國防部周四宣布，與德國蒂森克虜伯集團海事系統公司簽署合約增購兩艘長勝級潛艇，預計從2034年起交付。新加坡已採購4艘長勝級潛艇，其中兩艘去年9月服役，另外兩艘預計等到2028年。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者