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星洲向德增購2長勝級潛艇
新加坡國防部周四宣布，與德國蒂森克虜伯集團海事系統公司簽署合約增購兩艘長勝級潛艇，預計從2034年起交付。新加坡已採購4艘長勝級潛艇，其中兩艘去年9月服役，另外兩艘預計等到2028年。（綜合報道）
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