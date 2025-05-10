烏克蘭國會通過與美礦產協議

澤連斯基稱準備好停火30天

最高議會以338票贊成、9票棄權，批准認證《建立美烏重建投資基金協議》，澤連斯基之後與特朗普通話，雙方對烏克蘭國會批准表示歡迎，澤連斯基形容這是一份具有真正歷史意義的文件，為兩國開闢了許多新的合作契機。澤連斯基表示，二人着重討論了進一步推動和平的必要性，探討可採取的具體措施。特朗普詢問了當前俄烏戰場局勢，澤連斯基詳細闡述，並表示烏克蘭已準備好從即日起實現為期30天的停火，烏克蘭願意進行任何形式的談判，但前提是俄羅斯必須展現出結束戰爭的誠意，首要舉措便是實現全面無條件停火。