韓稱去年與朝無人員貿易往來

【本報綜合報道】南韓統一部昨發布《2025統一白皮書》，指出去年韓朝之間沒有人員和貿易往來，兩國已連續4年沒有人員往來，韓朝貿易額也連續兩年歸零。南韓1995年起進行的對朝人道主義援助時隔19年全面中斷，韓朝聯絡渠道2023年4月中斷至今。

發布《2025統一白皮書》 白皮書記錄了去年韓朝統一、對朝政策推進情況和韓朝關係現況。當中指出，南韓政府去年堅持堅決應對北韓挑釁的原則。由於北韓不斷違反韓朝之間各項協議，包括2023年11月單方面宣布廢除韓朝《九一九軍事協議》，因此韓方去年中止《九一九軍事協議》全部條款的效力。由此，韓軍可在軍事分界線一帶重啟軍事訓練，針對北韓挑釁可及時採取相應措施。

白皮書另行開闢章節，記述政府為重啟韓朝對話付出的努力，比如前總統尹錫悅在光復節紀念活動上發表講話提議設立韓朝對話協商機制，政府努力恢復韓朝聯絡渠道。白皮書還提及，政府曾提議向朝方提供抗擊洪災援助，但朝方自始至終未作回應。