中俄元首談烏戰 盼和議公平持久

【本報綜合報道】中國國家主席習近平周四與俄羅斯總統普京在克里姆林宮總統辦公室茶敍，並就烏克蘭危機等問題交換意見。習近平指出中方倡導並堅持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，認為應重視各國合理安全關切，消除產生危機的根源。中方歡迎一切有利於和平的努力，期待透過對話達成一個公平、持久、有約束力，並被各當事方所接受的和平協議。

發布多項聲明 反對濫施關稅 習近平說世界進入新的動盪變革期，只要中俄保持戰略定力，堅持戰略協作，任何力量都阻擋不到兩國實現各自發展振興。普京表示，俄中始終同舟共濟、相互支持，兩國友誼牢不可破。普京高度讚賞中方在政治解決烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，俄方願意不設前提條件開啟和談，希望達成公正持久的和平協議。

同日，中俄雙方發布《關於全球戰略穩定的聯合聲明》和《關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。《關於全球戰略穩定的聯合聲明》指出，雙方堅信各國人民命運與共，各國及各組織不能以犧牲他國安全來保障自身安全。雙方關切地指出，核武國家緊張關係升級，甚至到了面臨直接軍事衝突的地步，戰略領域的問題和挑戰層出不窮，核衝突的風險上升。

《關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》指出，個別國家及其盟友利用貿易、金融限制等單邊非法限制措施，大幅提高關稅以及其他非市場化競爭手段，對世界經濟造成負面影響。中俄堅決反對濫施關稅和濫用出口管制等非法單邊霸凌和單邊保護主義措施，願積極推動以世界貿易組織為核心的開放、包容、透明、非歧視性的多邊貿易體制。