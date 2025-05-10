俄閱兵紀念衞國戰 普京讚華人英勇貢獻

27國領導人出席 13國方陣亮相 俄羅斯勝利日閱兵昨日在莫斯科紅場舉行，紀念衞國戰爭勝利80周年。來自中國、白羅斯及哈薩克斯坦等27個國家領導人出席，包括中國、越南等13個國家方陣受閱。俄羅斯總統普京表示，敬重每一位偉大衞國戰爭老兵，並讚賞英勇中國人民為共同勝利所作的貢獻。

稱俄與納粹支持者鬥爭 旗手在《神聖的戰爭》軍樂聲中高舉俄羅斯國旗和勝利旗入場，國防部長別洛烏索夫檢閱部隊。普京在閱兵式的演講持續10分鐘，他指俄羅斯會牢記二戰教訓，真理和正義站在俄羅斯一邊。普京指出，高度讚賞盟軍、抵抗力量及英勇中國人民的貢獻，感謝所有為和平未來而戰的人。俄羅斯將永遠是納粹主義不可摧毀的屏障，將始終與納粹支持者鬥爭，同時永遠不允許誹謗真正戰勝納粹主義的人。

普京強調國家因崇敬贏得偉大衞國戰爭的一代人而團結一致，俄羅斯以數百萬人的生命為代價，為全人類贏得自由與和平，呼籲民眾效法老兵及其保衞家園的決心。普京又指，全俄羅斯上下、社會各界、全體人民都支持特別軍事行動的參與者，為他們的英勇果敢感到自豪，這種精神將始終為俄羅斯帶來勝利。

2款海雕無人機首受檢閱 解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊派出119名官兵，亮相紅場閱兵。徒步方陣通過紅場後，多款軍事裝備逐一出場，包括T72BZM、T80BVM、T90M坦克和其他裝甲車；S400防空系統；龍捲風S多管火箭炮系統等。其中，海雕10、海雕30無人機首次在紅場接受檢閱。

空中編隊飛越紅場後閱兵式落下帷幕，普京與北韓軍人單獨交談，致以良好祝願。普京其後與各國領袖往亞歷山大花園，向無名烈士墓獻花圈。本報綜合報道