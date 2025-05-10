華發殲35A霹靂15E照 專家稱實戰須互相配合

【本報綜合報道】巴基斯坦空軍殲10CE戰機疑似發射霹靂15E長程空對空導彈，擊落印度空軍陣風戰機。中國《國防時報》微博周三發布解放軍空軍戰機和空對空導彈的照片，並配文「讓我看看哪個小可愛敢探頭啊」，並展示航展中亮相的殲35A隱形戰機和霹靂15E導彈。

外銷版性能同樣優異 軍事專家宋忠平分析，霹靂15綜合性能世界領先，而解放軍自用裝備的性能一般會優於其外銷版本，僅以霹靂15E展示出的參數來看，這款外銷版導彈性能也非常優異。除了射程、速度等優勢，霹靂15E的雷達末制導方式先進，面對干擾能力出眾的目標，導彈也有能力鎖定和命中。

宋忠平強調，戰機和空對空導彈在實戰中需相互配合和成就，缺一不可。典型的作戰方式下，導彈前段需透過載機雷達提供的導引信號飛行至目標附近，進入導彈自身雷達搜尋範圍後，再鎖定目標發動攻擊，奪取有利的空中戰位和時機，需飛行員駕駛戰機來完成。