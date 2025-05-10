巴軍華製殲10建功 引美關注對抗效用

美官員：確信擊落印度陣風戰機 巴基斯坦與印度周三爆發激烈空戰，印度空軍裝備的法國製陣風戰機首次出現戰損。有美國官員周四透露，巴基斯坦空軍的中國製殲10戰機建功，至於美國製F16戰機則沒有出動。殲10的戰績標誌中國先進戰機取得重要里程碑式突破，引起美國密切關注。

有匿名美國官員表示，高度確信殲10發射空對空導彈，至少擊落印度兩架戰機。另一美國官員補充，至少一架陣風戰機遭擊落。美方官員表態解讀為西方首次證實巴基斯坦使用中國製戰機實施軍事行動，美國關注中國先進戰機的對抗表現。巴基斯坦國防部長阿西夫同日稱，殲10C擊落3架陣風戰機。

對於中國製戰機是否參與印巴衝突，中國外交部稱「對此事不了解情況」。英國智庫國際戰略研究所軍用航空高級研究員道巴里指出，中國、美國及一些歐洲國家空戰領域相關人員都迫切希望盡可能更多了解有關戰術、技術、操作程序，以及哪些裝備有效，哪些無效等真實情況。

F16只能反恐 惟靠中國武器 南亞學者庫格爾曼稱，中國武器支撐起巴基斯坦軍隊作戰。巴基斯坦採購的F16等美國武器只能用於反恐，不能用於對抗印度。由於美國武器使用受限，因此中國武器變得更加重要。美國喬治城大學沃爾什外交學院教授費爾認為，中國空中裝備獲得實戰檢驗。

印度國防部指控，印控克什米爾查謨、帕坦科特和烏德漢普爾的軍事基地周四受到巴基斯坦無人機及導彈攻擊，印軍迅速化解威脅，沒有造成人員傷亡或物資損失，接壤巴基斯坦南部信德省的印度拉賈斯坦邦齋沙默爾市上空出現疑似熱誘彈發光物和閃光。巴基斯坦外交部否認印方指控，誹謗是針對巴方的宣傳活動，巴基斯坦將堅決捍衞主權和領土完整，並應對任何局勢升級。

美稱不干預 冀以外交解決 印度總理莫迪召開政府部長會議，討論加強民防機制、打擊假訊息和假新聞，以及確保關鍵基礎設施安全等。美國國務卿魯比奧分別與巴基斯坦總理謝里夫、印度外長蘇傑生通電話，表明必須立即緩和局勢，美國支持印巴直接對話，繼續努力改善溝通。美國副總統萬斯則表明，美國不會干預印巴衝突。美方無法強迫任何一個核武大國放下武器，能做的就是盡力鼓勵稍微緩和局勢，繼續透過外交管道解決事件。本報綜合報道

印度日前攻擊巴基斯坦地區目標。 巴基斯坦總理 謝里夫 美國官員證實印度空軍裝備的法國製陣風戰機首次出現戰損且被擊落。（Getty Images圖片） 印度總理 莫迪 巴軍殲10（圖）被指發射空對空導彈，至少擊落印度兩架戰機。 不少民居留有戰火痕迹。