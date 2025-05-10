網戀女主播打賞282萬 北大畢業生稱受騙

【本報綜合報道】北京大學畢業生張姓男子近日稱，在某平台與一名女主播相識相戀後，向她打賞了約260萬元人民幣（約282萬港元），但最後發現對方早已與他人訂婚。張男「人財兩失」，懷疑被騙，遂報警求助，內蒙古赤峰市警方隨後以詐騙罪立案調查。

揭已與他人訂婚 報案求助 身處海外的張男2022年4月在某平台直播間看到成姓女主播的直播，打賞禮物後互換聯繫方式。網聊一周後，兩人確立戀愛關係，網戀一年間，男方頻繁向女方打賞。惟在張男回國後，想約成女見面卻遭到百般推辭。至此，他才對女方的態度起疑，悄悄調查後發現她竟在2022年6月已與男助理訂好婚宴。

張男憶述，兩人網戀期間，女方經常以直播需要大量流水為由，請求他的「支持」。成女承認張男打賞一事，但訂婚是在與對方分手後發生，並表示打賞為男方自願，自己並未逼迫要挾。針對案件立案兩年仍處於偵查階段，警方表示，案件實際沒有明確時間限制，仍需時間調查證據。