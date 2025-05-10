販售外掛擾亂拍賣交易 涉款逾百萬 拘網店東主

警方早前發現某知名電商公司旗下拍賣平台疑似遭到黑客入侵，多筆交易訂單存在數據異常，其後從公司反饋數萬條異常訂單中梳理出逾100個重複出現的可疑IP位址，並在交易請求數據中找出同一段識別碼，線索全部指向一間網購店舖，其販售網絡外掛軟件能通過破解拍賣平台加密驗證程式，實現偽造內部簽名、實時調取內部商品價格、查看商品歷史交易訊息及發送虛假交易請求等功能。

警方於是鎖定店舖實際經營者王×，並將其抓獲。經調查，王×曾在使用拍賣平台交易過程中發現平台系統存在漏洞，於是通過渠道獲得拍賣平台後台系統識別碼，再憑藉自己之前所學電腦知識開發外掛軟件，並在網上販售牟利。截至被捕時，該軟件已銷售超過3,000次，嚴重破壞拍賣平台公平公正交易環境。