販售外掛擾亂拍賣交易 涉款逾百萬 拘網店東主
【本報綜合報道】上海市楊浦區警方周三披露，「網橋行動」工作專班早前破獲一宗涉及網絡企業的提供入侵電腦訊息系統程式案件，成功搗毀製作、售賣拍賣外掛軟件的黑灰產業鏈，涉案金額達100萬多元人民幣（約108萬港元）。
軟件已售逾3000次
警方早前發現某知名電商公司旗下拍賣平台疑似遭到黑客入侵，多筆交易訂單存在數據異常，其後從公司反饋數萬條異常訂單中梳理出逾100個重複出現的可疑IP位址，並在交易請求數據中找出同一段識別碼，線索全部指向一間網購店舖，其販售網絡外掛軟件能通過破解拍賣平台加密驗證程式，實現偽造內部簽名、實時調取內部商品價格、查看商品歷史交易訊息及發送虛假交易請求等功能。
警方於是鎖定店舖實際經營者王×，並將其抓獲。經調查，王×曾在使用拍賣平台交易過程中發現平台系統存在漏洞，於是通過渠道獲得拍賣平台後台系統識別碼，再憑藉自己之前所學電腦知識開發外掛軟件，並在網上販售牟利。截至被捕時，該軟件已銷售超過3,000次，嚴重破壞拍賣平台公平公正交易環境。
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