8省無灌溉區續受旱 水利部助保夏糧春種

【本報綜合報道】水利部周四指，目前全國耕地受旱主要分布在河北、山西、河南、湖北、廣西、四川、雲南和陝西8省區的無灌溉條件區域。氣象部門預測，山西、陝西、河南西部、雲南北部未來10日基本無降雨，旱情將持續。水利部將持續密切關注旱情，保障城鄉供水安全和農業生產用水。

上月30日以來，廣西大部分地區、雲南西南部、河北東北部和河南南部出現降雨，加上抗旱措施實行，多地旱情得到緩解。目前北方小麥處於需水量較大的抽穗至灌漿期，河北和山西等地春播工作正全面展開，抗旱保夏糧保春種進入關鍵期，灌區內灌溉用水總體有保障。惟無灌溉條件區域需採取農藝保墒增濕等應急措施，盡最大努力減輕損失。

廣西未來10天多地區降雨 氣象部門預測，未來10天廣西大部分地區的降雨量將有50至140毫米，旱情可望解除；四川、雲南等地的降雨量將有20至50毫米，有利緩解旱情。水利部將加強監測預報旱情，滾動會商研判，指導支持旱區精準範圍、對象、時段和措施，盡力減輕乾旱影響和損失。