廣東百暴雨預警發布 風雹塌樓殺湖南兩老

2月啟用 西安機場新航廈變「水簾洞」 中央氣象台昨日上午繼續發布強對流天氣黃色預警、暴雨藍色預警、大風藍色預警。廣東100多個暴雨預警生效，並啟動防汛Ⅳ級應急響應、水利防汛Ⅳ級應急響應。深圳發布全市雷雨大風黃色預警信號、暴雨黃色預警信號，進入暴雨戒備狀態。

廣西、廣東等地局部地區一連兩日有大暴雨。黃淮中部、江南東部、華南等地料有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中廣西部分地區將有10級以上雷暴大風；華北中部、江南東部、西南地區東部、華南等地料有小時雨量大於20毫米的短時強降水天氣，其中河北、江西、福建、廣西、廣東等地部分地區小時雨量大於50毫米，最大可逾80毫米。

北京湖南廣東或現山洪 湖南省衡陽市周四出現大風冰雹天氣，兩名老人因房屋倒塌身亡。岳陽市出現大風冰雹，岳陽縣柏祥鎮有村民指家中兩層房屋倒塌，他們3人躲在屋角逃過一劫，父親75年來沒見過這麼大風，車輛和樹苗家禽等均有損失。大風暴雨天氣導致6戶房屋倒塌，100多戶受損，共疏散40多人，未有人命傷亡，有關部門正搶修電力、通訊等設施。水利部和中國氣象局同日聯合發布黃色山洪災害氣象預警，指北京西部、湖南南部、廣東西北部等局部地區山洪可能性較大。

陝西省西安市周四晚發布冰雹橙色預警信號，有民眾目擊今年2月才啟用的西安咸陽國際機場T5航站樓多處嚴重漏水，登機口如「水簾洞」一片汪洋，天花板更掉落大量灰塵。機場客服表示，T5航站樓升降的航班延誤了半小時左右，目前已恢復正常。河北石家莊市持續暴雨，昨日嚴重水浸，路面積水淹沒半個車輪，街道變澤國。本報綜合報道