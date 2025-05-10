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重慶大學生發表父論文 14篇受查
重慶大學一名4年級本科生發表14篇科學引文索引論文，但均不是第一作者。事主的父親在同校任教授，同時是論文作者。重慶大學周四表示，已成立工作組核實，如發現不當行為，將按有關規定處理。（綜合報道）
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