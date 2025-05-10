兩岸國際

銀行金條疑攙雜質 金管部門介入

上海市有民眾宣稱，朋友在銀行購入金條剪開後發現藏有雜質，懷疑買到「攙假金條」。他們曾向銀行工作人員討要說法，不過對方態度強硬，直至周二接獲金融監管部門聯繫。（綜合報道）
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