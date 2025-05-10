國家擬要求車門在事故中能打開

隱藏式把手須易識別

起草單位包括中國汽車技術研究中心有限公司、吉利汽車研究院（寧波）有限公司、北京車和家汽車科技有限公司等。《汽車車門把手安全技術要求》聚焦潛在逃生、救援風險，規定汽車應急式車門內把手的安裝要求、隱藏式車門內把手和應急式車門內把手的標誌要求、電動式車門外把手的防夾要求與試驗方法、車門外把手和車門內把手的強度要求與試驗方法、電動式車門把手的動態試驗要求與試驗方法，將填補對隱藏式車門內把手等規範不足的空白。