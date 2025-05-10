碑林博物館 擴建工程將完事 大增票價惹熱議

原限開部分展區收費約11元 現加至92元 首批國家一級博物館之一的西安碑林博物館近日宣布，下周一起每張門票價格從10元（人民幣‧下同，約10.8港元）上調至85元（約92港元），事件引起不少市民及遊客熱議。博物館職員解釋，近期博物館將完成改擴建，對應完整館區開放而調整門票價格。

根據公告，碑林博物館門票價格不再分淡旺季，統一按全票85元，半票42元（約45港元）執行，為期兩年。

不再分淡旺季 為期2年 前年博物館票價按淡旺季區分，其中淡季全票50元（約54港元），半票為25元（約27港元）；旺季全票65元（約70港元），半票32元（約34港元）。

完工後展陳面積增3倍 至於10元低票價從去年1月10日以來實施，由於改擴建工程區域覆蓋博物館老館區碑林廣場以北區域（包括碑林廣場、第一至第七展室、西安石刻藝術室及石刻藝術館），博物館僅開放南部孔廟古建築群區域，採用低票價運行模式。博物館改擴建工程是省市重點文化項目，完工後展陳面積較原來增加3倍，文物展品增至1,400多種，館藏得到更好保護與展示。

碑林博物館始建於1944年，是陜西最早創建的博物館，源頭可追溯到有900多年歷史的西安碑林。博物館藏品以歷代碑石、墓誌及石刻造像為主，截至2019年末，博物館藏品有13,568件/套，其中珍貴文物2,281件/套。碑林博物館重要藏品包括東漢《曹全碑》、唐代顏真卿《多寶塔碑》、《大秦景教流行中國碑》、唐太宗昭陵六駿石刻等。本報綜合報道