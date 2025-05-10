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外籍旅客台鐵遺逾百萬現金
有外籍旅客在台鐵遺下大量現金。（中時電子報圖片）
【本報綜合報道】台鐵周三發生歷年來最大宗乘客遺下現金案件，在一列前往新營站區間車上，列車長發現一名外籍旅客遺失內藏400萬元新台幣（約104萬港元）現金黑色手提袋。台南站服務台當天接獲通知，一列區間車上有外籍旅客遺下現金，列車長到站後把失物交予新營站工作人員，案件已交由鐵路警察局調查。
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