證人：柯文哲沈慶京100%曾商討京華城案

【本報綜合報道】台北地方法院前日就京華城容積率及政治獻金案，提訊在押的民眾黨前主席柯文哲等7名被告正式審理，並傳喚證人朱亞虎盤問。朱供稱：「行賄我認了、我認罪，代表我的初心，還有我的懺悔。」他又指，安排威京集團主席沈慶京到市政府與柯文哲見面，自己坐在外面等待，雖然沒參與談話，但推測100%沈與柯在討論京華城的事。

「不談京華城要談甚麼呢」 多名法官一同盤問威京集團旗下鼎越開發公司前董事長朱亞虎，還尊稱他為朱將軍。朱稱，自己在威京集團擔任過主席辦公室主任、鼎越開發董事長等，原本在市政府的工作就是府會聯絡，與議員有接觸，他透過市長辦公室前主任蔡壁如等人聯絡柯文哲，沈慶京不定期都會指派任務給他，他與柯接觸後每次都向沈匯報。朱提到，2020年2月20日安排沈到11樓市長辦公室與柯見面，指出基本上京華城的案子是集團最重要的事，「他們不談京華城要談甚麼呢？」

法院同日上午提訊柯文哲、沈慶京、台北市議員應曉薇、台北市市長辦公室前主任李文宗，台北市都發局前局長黃景茂、應曉薇助理吳順民、京華城股份有限公司監察人張志澄也到庭。柯文哲等在押被告在案發後、偵查中及起訴後都不認罪，並作無罪答辯。法院先前裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗上月2日起延長羈押禁見兩個月，因檢方主張應羈押到證人盤問程序結束，北院本月每周二、四全天候盤問證人，將在本月底前決定是否延長羈押禁見。