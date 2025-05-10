加強港澳合作 嚴打戰略礦產走私

【本報綜合報道】國家出口管制工作協調機制辦公室昨日組織商務部、公安部、國家安全部、海關總署、最高人民法院、最高人民檢察院、國家郵政局等部門在廣東省深圳市召開打擊戰略礦產走私出口專項行動現場會，部署各項具體工作。

會議指出，加強戰略礦產資源出口管制事關國家安全和發展利益。國家對鎵、鍺、銻、鎢、中重稀土等戰略礦產實施出口管制以來，部分境外實體與境內不法人員相互勾結，不斷翻新走私出口手法，試圖逃避打擊。為避免戰略礦產非法外流、遏制走私勢頭、切實維護國家安全，同時促進合規貿易、保障產供鏈穩定，打擊戰略礦產走私出口成為當前迫切且重要的工作任務。