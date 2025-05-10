特朗普稱倘談判順利 對華徵80%關稅合理

中美高層今會晤 突改口風 中美貿易談判中方牽頭人、國務院副總理何立峰今日在瑞士與美國財長貝森特首次會晤。會談前夕，美國總統特朗普突然改變口風，稱如果會談順利，可能考慮下調對中國開徵的145%關稅。特朗普昨日再指，對中國徵收80%關稅似乎合理，稱由貝森特決定。

特朗普前日在白宮公布美英貿易協議時，被問及與中國的談判。他指對中國的關稅已達145%，不能再高，「所以我們知道它會下降」。他相信今次將是一次非常友好的磋商，會與中國共度一個愉快的周末，期待以一種優雅的方式會談。

或會與華領導人通話 他又稱中國非常希望達成協議，他希望看到中國開放經濟，中方獲益會遠比美方多。對於會談後會否與中方領導人通電話時，特朗普表示可能會。特朗普強調，中國應該向美國開放市場，對中方會有好處。

美國《紐約郵報》引述消息指，華府正擬訂計劃，可能最快下周宣布調低對華關稅到50%至54%，其他南亞國家關稅則下調至25%。美國商務部長盧特尼克同日表示，預期中美會先相互降低關稅緩和局勢，這可能是美國和中國談判代表的目標，然後再達成貿易協議。對於盛傳美國將調低對華關稅，白宮發言人德賽（Kush Desai）回應指關稅決定將直接由總統做出，其他任何消息都只是純粹的猜測。

中國外交部副部長華春瑩昨日表示，中方對處理與美貿易爭端的能力充滿信心，又指美國的關稅戰不可能持續，相信很快會恢復「正常」。華春瑩稱面對美國貿易戰，中方無所畏懼，完全有能力克服相關困難。她又指出，美國民眾已感受到關稅戰帶來的痛苦。

華春瑩強調，中國不希望與任何國家發生任何形式的「戰爭」，民眾不希望與美國打貿易戰，但他們必須面對現實，民眾對中國政府克服所有困難的能力也充滿信心。本報綜合報道

中國國務院副總理 何立峰 中國外交部副部長 華春瑩 美國財長 貝森特 中國車企不少產品出口至美國。（中新社圖片）