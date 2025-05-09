兩岸國際

ISS鳥瞰地球雷暴 畫面震撼
美國太空總署（NASA）女太空人艾爾斯（Nichole Ayers）周二在社交平台上，分享從國際太空站（ISS）拍到地球發生疑似大型雷暴的照片，畫面壯觀且令人大感震撼。照片顯示的雷暴呈藍白色和紫色，不少網民見狀感嘆，原來雷電也有不同顏色。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者