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ISS鳥瞰地球雷暴 畫面震撼
美國太空總署（NASA）女太空人艾爾斯（Nichole Ayers）周二在社交平台上，分享從國際太空站（ISS）拍到地球發生疑似大型雷暴的照片，畫面壯觀且令人大感震撼。照片顯示的雷暴呈藍白色和紫色，不少網民見狀感嘆，原來雷電也有不同顏色。
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