人形機械人運動會 8月北京全球首賽

【本報綜合報道】中國北京亦莊上月19日舉行全球首個人形機械人半程馬拉松，獲得圓滿成功。內媒昨日報道，全球首個人形機械人運動會將於今年8月15至17日，在北京國家體育場和國家速滑館舉行，旨在檢驗人形機械人的智能與體能融合水準，推動技術創新與應用落地。

分競技表演場景賽 運動會主要賽事分為競技賽、表演賽和場景賽。競技賽包括田徑（100米、障礙跑等）、體操、2對2、3對3和5對5的足球賽，考驗機械人速度、平衡與團隊協作；表演賽設單機與群體舞蹈，展示協同控制能力；場景賽則聚焦工業、醫院、酒店等實際應用，如物料搬運、藥品分揀等，為商業化提供實踐案例。此外，周邊賽還設非人形機械人球類比賽及互動體驗。

除場景賽要求較為寬限外，參賽機械人需具備軀幹與雙足，控制方式可選遙控或自主。賽事緊接8月8日開幕的「2025世界機械人大會」，大會將匯聚近50間人形機械人企業展示最新成果。

今次運動會通過模擬人類運動與真實場景任務，加速機械人機械結構與演算法升級，促進全球技術交流與產業發展。