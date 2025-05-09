36年專注盤扣手工技藝 湖南女製200款傳承非遺
【本報綜合報道】內媒周二報道，中國湖南省長沙市級非遺傳承人、56歲女企業家鍾雪萍，36年來專注於手工製作傳統盤扣旗袍技藝，至今製作出近200種盤扣樣式。她更先後榮獲國家職業資格服裝版師、一級高級技師、湖南省巾幗建功標兵等榮譽稱號。
20米布條變身鳳凰
鍾雪萍與盤扣緣分始於幼年，看到老人巧手將一根布條變成花，激發她長大後拜師學藝。她致力把傳統盤扣融入日常生活，除了製出車掛、胸針、手機掛件等，用一根近20米長的布條做出的鳳凰盤花裝飾掛畫更是其得意之作。
鍾雪萍介紹，盤扣不僅用來固定衣襟，還可以裝飾服裝，生動展現中國服飾重意蘊、重內涵、重人文的特殊氣質。她未來計劃建立不設玻璃展櫃的盤扣博物館，讓更多人能近距離感受盤扣魅力，令這種指尖藝術得以傳承。
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