金文洙晤韓德洙 合併競選無共識

國民力量黨施壓 下周日前完成談判 南韓國民力量黨總統候選人金文洙周三與無黨籍總統候選人韓德洙會晤，雙方無法就合併競選達成共識。金文洙昨日違背黨的意願提出新合併方案，國民力量黨緊急對策委員會委員長權寧世重申必須在下周日前完成合併，將如期推進相關工作。

國民力量領導層和韓德洙均主張在下周日的總統候選人報名截止日之前，完成推選單一候選人的工作。金文洙昨日召開記者會，要求黨高層不要干預合併候選人事宜，強行推進等同強行換人，可引發法律糾紛。他提議與韓德洙先各自開展為期一周的競選活動，下周三舉行電視辯論，下周四至下周五實施民意調查。韓德洙競選團隊同日回應重申，支持下周日前聯手推選單一候選人的提議，希望金文洙重返談判桌。

金文洙提新合併方案 金文洙受訪時透露，已向首爾南部地方法院確認他的總統候選人地位保全申請，應對黨領導班子召集全國委員會和全國代表大會討論候選人合併事宜。金文洙強調，他經合法正當程序當選國民力量黨總統候選人，黨領導班子則施壓他與韓德洙聯手推選單一候選人。

權寧世則表示，由黨主導的總統候選人合併進程昨日啟動。權寧世續指，金文洙曾承諾推舉單一候選人，不解為何對方突然改變態度，國民力量及其前身政黨曾因總統和總統身邊人士的錯誤決策面臨困難，如今要吸取教訓，若總統候選人做出錯誤決定，必須糾正。本報綜合報道